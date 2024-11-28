AZ Alkmaar - Galatasaray maçı öncesi polis ile taraftarlar arasında gerginlik!
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanacak AZ Alkmaar - Galatasaray maçı öncesi güvenlik güçleri ile sarı-kırmızılı taraftarlar arasında arbede yaşandı.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bu akşam AZ Alkmaar'a konuk olacağı maç öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar ile Hollanda polisi arasında gergin anlar yaşandı.
NTV Spor'un Hollanda basınından aktardığına göre; karşılaşma öncesinde Alkmaar'daki Paardenmarkt Sokağı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar arasında çıkan tartışmanın ardından Hollanda polisi harekete geçti.
POLİSLER GERİ ÇEKİLDİ
Polis, taraftarlara copla müdahale ederken taraftarların olduğu bölgede havai fişek patlaması sesi duyulunca güvenlik güçleri geri çekildi. Bu olayın ardından güvenlik önlemlerlini artıran polis durumu kontrol altına aldı.
Galatasaraylı taraftarlar daha sonra maçın oynanacağı stada otobüslerle hareket etti. Taraftarlar, karşılaşma öncesi tezahüratlarla takımlarını destekledi.
AFAS Stadyumu'nda oynanacak olan AZ Alkmaar - Galatasaray maçı bu akşam TSİ 20.45'te başlayacak.
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