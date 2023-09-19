Galatasaray'ın rakibi Manchester United'da kaos bitmiyor: 4 futbolcu kavga etti iddiası!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United'da yaşanan kötü gelişmelerin yakınları sürerken, yeni bir iddia gündeme geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.09.2023 - 16:34
Galatasaray'ın rakibi Manchester United'da kaos bitmiyor: 4 futbolcu kavga etti iddiası!
Abone Ol google-news

Galatasaray'ın rakibi Manchester United'da sular durulmuyor. 

Kız arkadaşına şiddet uyguladığı gerekçesiyle Anthony'i, Menajer Erik ten Hag ile sorunlar yaşadığı gerekçesiyle de Jadon Sancho'yu kadro dışı bırakan Manchester United'da yeni bir kaos yaşandığı iddia edildi. 

The Sun'ın haberine göre, Manchester United kaptanı Bruno Fernandes'in, Brighton'a karşı alınan 3-1'lik yenilginin ardından soyunma odasında Scott McTominay ile karşı karşıya geldiği ve takım içerisinde bir kaos çıktığı aktarıldı. 

Haberin devamında, yaşanan tartışmanın sadece orta sahadaki ikili arasında olmadığı aktarılırken Lisandro Martinez ve Victor Lindelof arasında da sözlü tartışmanın olduğu ve bu ikilinin, zor bir şekilde sakinleştirildiği ortaya çıktı.

Soyunma odasında büyük bir gerginlik yaşanırken 4 futbolcunun birbirine girmesinin ardından Hollandalı teknik direktör devreye girmek zorunda kaldığı belirtildi. 


Player Alanı
galatasaray manchester united Şampiyonlar Ligi

İlgili Haberler

Galatasaray'ın rakibi Manchester United'a sakatlık şoku

Galatasaray'ın rakibi Manchester United'a sakatlık şoku
Manchester United, Jadon Sancho'yu kadro dışı bıraktı

Manchester United, Jadon Sancho'yu kadro dışı bıraktı
Kadına şiddet iddiasıyla gündeme gelmişti: Manchester United'dan Antony açıklaması!

Kadına şiddet iddiasıyla gündeme gelmişti: Manchester United'dan Antony açıklaması!

En Çok Okunan Haberler