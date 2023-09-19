Galatasaray'ın rakibi Manchester United'da kaos bitmiyor: 4 futbolcu kavga etti iddiası!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United'da yaşanan kötü gelişmelerin yakınları sürerken, yeni bir iddia gündeme geldi.
Galatasaray'ın rakibi Manchester United'da sular durulmuyor.
Kız arkadaşına şiddet uyguladığı gerekçesiyle Anthony'i, Menajer Erik ten Hag ile sorunlar yaşadığı gerekçesiyle de Jadon Sancho'yu kadro dışı bırakan Manchester United'da yeni bir kaos yaşandığı iddia edildi.
The Sun'ın haberine göre, Manchester United kaptanı Bruno Fernandes'in, Brighton'a karşı alınan 3-1'lik yenilginin ardından soyunma odasında Scott McTominay ile karşı karşıya geldiği ve takım içerisinde bir kaos çıktığı aktarıldı.
Haberin devamında, yaşanan tartışmanın sadece orta sahadaki ikili arasında olmadığı aktarılırken Lisandro Martinez ve Victor Lindelof arasında da sözlü tartışmanın olduğu ve bu ikilinin, zor bir şekilde sakinleştirildiği ortaya çıktı.
Soyunma odasında büyük bir gerginlik yaşanırken 4 futbolcunun birbirine girmesinin ardından Hollandalı teknik direktör devreye girmek zorunda kaldığı belirtildi.
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