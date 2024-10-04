Galatasaray'ın rakibi Tottenham deplasmanda güldü!
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Tottenham, Malmö, Dinamo Kiev ve Ajax organizasyondaki ikinci maçlarına çıktı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri arasında yer alan Tottenham, Malmö, Dinamo Kiev ve Ajax 19:45 seansında ikinci maçlarına çıktı.
TOTTENHAM'DAN 2'DE 2
Tottenham deplasmanda Ferencvaros'u 2-1 mağlup etti ve puanını 6'ya çıkardı. Tottenham'a Macaristan deplasmanında galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Pape Sarr ve 86. dakikada Brennan Johnson kaydetti.
Ferencvaros'un tek golü 90'da Barnabas Varga'dan geldi.
MALMÖ'DEN İLK GALİBİYET
Sarı-kırmızılıların bir diğer rakibi Malmö ise Karabağ ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Müsabakayı Erik Botheim'ın golleriyle 2-1 kazanan Malmö, ilk puanlarını kazandı. Karabağ'ın tek sayısı 15. dakikada Juninho'dan geldi.
DINAMO KIEV YİNE MAĞLUP
Dinamo Kiev ise Hoffenheim ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Müsabakayı 2-0 kaybeden Ukrayna temsilcisi henüz puanla tanışamadı.
AJAX PUANINI 4'E ÇIKARDI
İlk hafta maçında Beşiktaş'ı 4-0 mağlup eden Ajax ise Slavia Prag ile deplasmanda karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı ve Hollanda devi puanını 4'e çıkardı.
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