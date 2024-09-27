Tottenham'dan 10 kişiyle net galibiyet!

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Tottenham, sahasında Karabağ'ı 3-0 mağlup etti.

Tottenham'dan 10 kişiyle net galibiyet!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.09.2024 - 01:42

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Tottenham, sahasında Karabağ'ı konuk etti. Tottenham Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Brennan Johnson, 52. dakikada Pape Sarr ve 68. dakikada Dominic Solanke attı.

Karabağ'da Tural Bayramov, 58. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Tottenham, 7. dakikada Radu Dragusin'in kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. İngiliz ekibi buna rağmen sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmay başardı.

Bu sonucun ardından Tottenham, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta 3 puanı aldı. Karabağ ilk hafta puan alamadı.

Tottenham, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında Ferencvaros deplasmanına gidecek. Karabağ, sahasında Malmö'yü ağırlayacak.


Etiketler: #tottenham #Karabağ #uefa avrupa ligi

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