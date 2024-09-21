Tottenham evinde Brentford'u mağlup etti!
Premier Lig'deki ilk 4 maçında 1 galibiyet alabilen Tottenham, evinde Brentford'u 3-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Tottenham Hotspur ile Brentford karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Tottenham 3-1'lik skorla kazandı.
Brentford, 1. dakikada Bryan Mbeumo'nun golüyle öne geçti. Tottenham, 8. dakikada Dominic Solanke ile eşitliği sağladı. Brennan Johnson, 28. dakikada Tottenham'ı öne geçiren golü attı.
James Maddison, 85. dakikada maçın skorunu tayin etti.
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Tottenham, bu sonuçla puanını 7'ye çıkardı. Brentford ise 6 puanda kaldı.
Tottenham, gelecek hafta Manchester United'a konuk olacak. Brentford ise West Ham'ı ağırlayacak.
Etiketler: #Tottenham Hotspur #brentford #İngiltere Premier Lig
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