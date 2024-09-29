Dev maçta Tottenham, Manchester United'ı devirdi!
Premier Lig'in 6. haftasında Manchester United, sahasında Tottenham'a 3-0 mağlup oldu.
Premier Lig'in 6. haftasında Manchester United, sahasında Londra ekibi Tottenham'ı konuk etti.
Konuk ekip maçı 3-0 kazandı. Galibiyet golleri; 3. dakikada Johnson, 47. dakikada Kulusevski ve 78. dakikada Solanke'den geldi.
Manchester United'da Bruno Fernandes 42. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.
Kötü gidişe engel olamayan Manchester ekibi 6 maç sonunda 7 puanda kaldı. Tottenham ise 10 puana ulaştı.
Premier Lig'de bir sonraki hafta Manchester United, Aston Villa'ya konuk olacak. Tottenham ise aynı haftada Ferdi Kadıoğlu'nun takımı Brighton'a karşı deplasmanda oynayacak.
Etiketler: #tottenham #manchester united #İngiltere Premier Lig
Spor Haberleri
- 'Serhat Akın'a saldırı talimatı Gürcistan'dan verildi'
- Erden Timur, Cumhuriyet'e konuştu
- 'Hata ve tesadüf hep aynı takıma...'
- Mourinho'dan 'laptoplu' tepki
- Dev maçta Tottenham, Manchester United'ı devirdi!
- Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes!
- Hasan Al değerlendirdi: 'Trabzon toparlıyor'
- 'Durumumuz hiç iyi değil'
- Beşiktaş kamp kadrosunu açıkladı!
- Eyüpspor, üç hafta aradan sonra kazandı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Davanın seyrini değiştirecek adım
- Rusya'dan Türkiye'ye soğuk duş!
- Yaşar Alptekin ve Meriç Erkan'dan tepki çeken anlar
- ‘Ucu AKP’ye uzanabilir’
- 'Kutlama yapan siyonist İslamcılar asla unutulmamalı'
- Portekiz'de gündem Kerem Aktürkoğlu!
- New York Belediye Başkanı'na 'Türkiye' suçlamaları
- Denizlerde palamut ve kılıç balığı bolluğu
- 'Bazı bakanlar karşı çıktı...'
- AKP'den sosyal medyaya yeni tırpan