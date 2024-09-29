Dev maçta Tottenham, Manchester United'ı devirdi!

Premier Lig'in 6. haftasında Manchester United, sahasında Tottenham'a 3-0 mağlup oldu.

Dev maçta Tottenham, Manchester United'ı devirdi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.09.2024 - 20:34

Premier Lig'in 6. haftasında Manchester United, sahasında Londra ekibi Tottenham'ı konuk etti. 

Konuk ekip maçı 3-0 kazandı. Galibiyet golleri; 3. dakikada Johnson, 47. dakikada Kulusevski ve 78. dakikada Solanke'den geldi. 

Manchester United'da Bruno Fernandes 42. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. 

Kötü gidişe engel olamayan Manchester ekibi 6 maç sonunda 7 puanda kaldı. Tottenham ise 10 puana ulaştı. 

Premier Lig'de bir sonraki hafta Manchester United, Aston Villa'ya konuk olacak. Tottenham ise aynı haftada Ferdi Kadıoğlu'nun takımı Brighton'a karşı deplasmanda oynayacak. 


Etiketler: #tottenham #manchester united #İngiltere Premier Lig

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