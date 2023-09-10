Galatasaray'ın rakibinde kriz büyüyor: Kadro dışı bırakıldı!

Yayınlanma: 10.09.2023 - 15:28

Güncelleme: 10.09.2023 - 15:28

Manchester United'da adı şiddet iddialarına karışan Antony için yeni bir karar alındı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A grubundaki rakibi Manchester United, sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Antony'nin 'bir sonraki duyuruya kadar' takıma geri dönmeyeceğini açıkladı.

Manchester United'dan yapılan açıklamada, "Kulüp olarak Antony'nin aleyhindeki iddiaların farkındayız. Milli maçlara katılmayan oyuncuların pazartesi günü geri dönmesi gerekiyor ama Antony'nin hakkındaki iddiaları ele almak üzere bir sonraki duyuruya kadar geri dönmemesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kulüp olarak şiddet ve taciz eylemlerini kınıyoruz. Bu duruma dahil olan herkesi korumanın öneminin farkındayız ve bu iddiaların istismardan kurtulanlar üzerindeki etkisini kabul ediyoruz" denildi.

"KARŞILIKLI ANLAŞTIK"

Konuyla ilgili konuşan Antony ise, "Tarafıma yöneltilen bu suçlamalara karşın bir süre ara vermek konusunda Manchester United ile anlaştık. Bu, takım arkadaşlarımın dikkatini dağıtmaktan kaçınmak için karşılıklı bir karardı. Suçsuz olduğumu yinelemek istiyorum. Bu süreçte polis ile bağlantılı olarak çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Antony'nin eski kız arkadaşı Gabriela Cavallin'e şiddet uyguladığı iddia edildi. Antony eski kız arkadaşı Gabriela Cavallin'e tehdit edici mesajlar gönderdiği ve kafasında ve ellerinde yaralar bulunduğu öne sürülmüştü.

Brezilya Futbol Federasyonu ise eski kız arkadaşına fiziksel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında polis soruşturması açılan Antony'yi milli takım kadrosundan çıkardığını duyurmuştu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile ilk maçını 3 Ekim'de oynayacak.