Manchester United, Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray'ın rakipleri arasında yer alan Manchester United 25 kişilik kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Manchester United, UEFA'ya bildirdiği 25 kişili kadro açıklandı.
Manchester United'ın Fenerbahçe'den transfer ettiği milli kaleci Altay Bayındır da kadroda kendisine yer buldu.
İşte Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu;
Kaleciler: Altay Bayındır, Andre Onana, Tom Heaton
Savunmacılar: Diogo Dalot, Victor Lindelof, Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, Sergio Reguilon, Raphael Varane, Jonny Evans, Luke Shaw, Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka
Orta sahalar: Sofyan Amrabat, Casemiro, Christian Eriksen, Bruno Fernandes, Scott McTominay, Mason Mount
Hücumcular: Antony, Jadon Sancho, Facundo Pellistri, Anthony Martial, Marcus Rashford, Rasmus Hojlund
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