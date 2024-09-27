Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu.
Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, ilki gerçekleştirerek Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti.
Sarı-kırmızılıların Devler Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.
A GRUBU
Lyon
Wolfsburg
Roma
Galatasaray
B GRUBU
Chelsea
Real Madrid
Twente
Celtic
C GRUBU
Bayern Münih
Arsenal
Juventus
Valeranga
D GRUBU
Barcelona
Manchester City
St.Polten
Hammarby
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