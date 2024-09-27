Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.09.2024 - 14:32

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, ilki gerçekleştirerek Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti.

Sarı-kırmızılıların Devler Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

A GRUBU

Lyon

Wolfsburg

Roma

Galatasaray

B GRUBU

Chelsea

Real Madrid

Twente

Celtic

C GRUBU

Bayern Münih

Arsenal

Juventus

Valeranga

D GRUBU

Barcelona

Manchester City

St.Polten

Hammarby


Etiketler: #Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı #Şampiyonlar Ligi #kura çekimi
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