Galatasaray'ın transferde ilk gözdesi Kaan Ayhan
Süper Lig ekibi Galatasaray'da yeni yönetim transfer hamlelerine başlıyor. Milli futbolcu Kaan Ayhan'ın menajeri ve kulübü Sassuolo ile ön görüşme yapıp transfer koşullarını öğrenen sarı kırmızılıların, önümüzdeki günlerde bonservis pazarlığına oturacağı iddia edildi.
Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek, seçimi kazandıktan hemen sonra vakit geçirmeden transfer çalışmalarına başladı.
Futbol yapılanmasının başına Cenk Ergün'ü getireceği ileri sürülen Özbek yönetiminin transfer görüşmesi yaptığı ilk isim, Kaan Ayhan oldu. Hürriyet'in haberine göre, ilk 11'de en az 3 yerli oynatma kuralının yanı sıra Kaan'ın defansın her bölgesinde ve ön liberoda görev yapabilen çok yönlü bir futbolcu olması bu tercihte önemli etken oldu.
2024 YILINA DEK SÖZLEŞMESİ VAR
Haberde Cenk Ergün'ün, milli futbolcunun menajeri ve kulübü Sassuolo ile görüşerek transfer koşullarını öğrendiği ifade edildi. Galatasaray'ın, İtalyan kulübü ile 30 Haziran 2024'e dek sözleşmesi bulunan Kaan'ı bonservisiyle birlikte satın almayı planladığı öne sürüldü. Sarı kırmızılılar'ın 27 yaşındaki oyuncu için önümüzdeki günlerde Sassuolo ile pazarlık masasına oturacağı kaydedildi.
TRABZONSPOR DA İLGİLENİYOR
Üst seviyede yerli futbolcu rotasyonunun dar olması nedeniyle transferin gözdeleri arasında yer alan Kaan Ayhan'la Trabzonspor'un da ilgilendiği aktarıldı.
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