Galatasaray'ın transferde yeni hedefi Rumen futbolcu Vlad Chiriches
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili iddia İtalya'dan geldi. Galatasaray'ın gündeminde Rumen futbolcu Vlad Chiriches'in bulunduğu iddia edildi.
11 Haziran Cumartesi günü başkanını seçecek Galatasaray'da transferle ilgili iddialar çıkmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların, Rumen futbolcu Vlad Chiriches ile ilgilendiği öne sürüldü.
Di Marzio'nun haberine göre; 32 yaşındaki futbolcu için Galatasaray devreye girdi. 32 yaşındaki oyuncu, stoper mevkisinin dışında sağ bekte de oynayabiliyor.
1,84 boyundaki Chiriches'in Sassuolo ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Transfermark verilerine göre; Chiriches'e biçilen değer 2.5 milyon Euro.
CHIRICHES HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Her iki ayağını da kullanabilen Rumen futbolcu, 2021-22 sezonunda Sassuolo'da 20 maçta 2303 dakika süre aldı ve skor üretemedi. Chiriches, daha önce Napoli, Totteham, Steaua Bükreş, Pandurii ve FC Argeş takımlarında oynamıştı.
Galatasaray geçen sezon Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau'yu transfer etmişti. Chiriches transfer edilirse sarı-kırmızılıların mevcut kadrosundaki üçüncü Rumen futbolcu olacak.
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