Galatasaray'ın Victor Nelsson şartı!
Galatasaray'ın başarılı stoperi Victor Nelsson'a Avrupa kulüplerinden teklifler gelmeye devam ediyor. Ancak Galatasaray, Danimarkalı savunmacının serbest kalma maddesinde diretiyor.
Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Victor Nelsson, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Sezon başında Sevilla'nın ciddi şekilde ilgilendiği Nelsson için İtalyan temsilcisi Atalanta'da 16 milyon Euro'luk teklifte bulundu.
Ancak Sarı kırmızılılar, Danimarkalı savunmacının sözleşmesinde bulunan 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinde diretiyor.
DİKKATE ALINMAYACAK
NTV Spor'un haberine göre, İtalyan ve İspanyol kulüplerinin teklifini geri çeviren Galatasaray'ın hedefi Nelsson'u serbest kalma maddesiyle göndermek.
Sarı kırmızılı ekibin söz konusu bedelin altındaki rakamları ise dikkate almayacağı aktarıldı.
Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Victor Nelsson, bu sezon 32 maça çıktı. Danimarkalı savunmacı, 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu: Farkında mısınız, bunlar kalırsa....
- Kulis: Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye yakın
- Borsa güne yükselişle başladı
- HÜDA PAR kadınları böyle sahiplendirecekmiş!
- Meclis'teki yemin törenine HÜDA PAR ayarı!
- İlk turu bilen Hakan Bayrakçı’dan ikinci tur tahmini
- Mustafa Sarıgül'den çarpıcı Sinan Oğan yorumu!
- Sinan Oğan, New York Times’a konuştu
- Erdoğdu: 'Devletimizin bilgileri bu tarikatların elinde'
- 36. Uluslararası İzmir Festivali’ne geri sayım başladı