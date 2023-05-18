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Galatasaray'ın Victor Nelsson şartı!

Galatasaray'ın başarılı stoperi Victor Nelsson'a Avrupa kulüplerinden teklifler gelmeye devam ediyor. Ancak Galatasaray, Danimarkalı savunmacının serbest kalma maddesinde diretiyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2023 - 10:49
Galatasaray'ın Victor Nelsson şartı!
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Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Victor Nelsson, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Sezon başında Sevilla'nın ciddi şekilde ilgilendiği Nelsson için İtalyan temsilcisi Atalanta'da  16 milyon Euro'luk teklifte bulundu.

Ancak Sarı kırmızılılar, Danimarkalı savunmacının sözleşmesinde bulunan 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinde diretiyor.

DİKKATE ALINMAYACAK

NTV Spor'un haberine göre, İtalyan ve İspanyol kulüplerinin teklifini geri çeviren Galatasaray'ın hedefi Nelsson'u serbest kalma maddesiyle göndermek. 

Sarı kırmızılı ekibin söz konusu bedelin altındaki rakamları ise dikkate almayacağı aktarıldı.

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Victor Nelsson, bu sezon 32 maça çıktı. Danimarkalı savunmacı, 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.


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