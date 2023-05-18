Galatasaraylı Nicolo Zaniolo, İtalya'da gündem oldu!

Yayınlanma: 18.05.2023 - 10:12

Güncelleme: 18.05.2023 - 10:15

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda sonradan oyuna giren Nicolo Zaniolo sadece 6 dakika sahada kalabildi.

İtalyan yıldız, rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart ile oyundan atıldı. Galatasaraylı futbolcu, rakibine kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.

Oyundan atılan 23 yaşındaki oyuncu, çok sinirlendi ve soyunma odasına giderken tüneli tekmedi. Ayrıca soyunma odasında da öfkesinin devam ettiği ve ortalığı dağıttığı aktarıldı.

Milliyet'in İtalya basınından derlediği habere göre, Nicolo Zaniolo'nun öfkeli davranışları ülkesinde gündem oldu.

"GALATASARAY'IN LEHİNE OLMADI'

La Gazzetta dello Sport, Nicolo Zaniolo'nun oyuna girdikten 6 dakika sonra oyundan atılmasını öne çıkararak, "Ne gol attı ne asist yaptı. Zaniolo bu kez farklı haberlerle gündemde. İtalyan oyuncunun sahaya girmesi Galatasaray'ın lehine olmadı. Zaniolo'nun oyundan atılması Galatasaray'ın galibiyetinin önüne geçmedi. Galatasaray kalan 2 maçını kazanması durumunda şampiyon olacak" ifadelerini kullandı.

"UNUTULMASI GEREKİYOR"

Tuttosport, Zaniolo'nun 6 dakika sonra oyundan atılmasını "İnanılmaz" olarak yorumladı. Haberde "Galatasaray'ın Icardi'nin iki golüyle kazandığı ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e çıkardığı İstanbulspor maçı Nicolo Zaniolo için unutulması gereken bir akşama dönüştü" denildi.

"TÜM ÖFKESİNİ YANSITTI"

Tuttomercatoweb'in haberinde ise, "Zaniolo için kötü akşam. Oyuna girdikten 6 dakika sonra atıldı ve kendini tünele attı. Eski Romalı, hakemin kararını hiç iyi karşılamadı ve tüm öfkesini soyunma odasına giden tünele verdi" şeklinde kaydedildi.

"ZANIOLO AKLINI KAYBETTİ"

İtalya'nın önde gelen spor basını Corriere dello Sport, "Zaniolo aklını kaybetti. Oyundan atıldıktan hemen sonra tüneli ve ardından soyunma odasını yumrukladı. Zaniolo'nun aklını yitirmesine neden olabilecek bir kırmızı kart. Tünele yumruk ve tekme atarak stresini çıkarmaya çalştı" ifadelerini okuyucularına aktardı.