Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 'Borcumu ödemek istiyorum'
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek, seçim sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özbek, "Borçlu olduğum bir camiaya borcumu ödemek istiyorum. Kaybedecek zaman yok" dedi.
Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek, seçim sonrası TRT Spor'a konuştu.
Özbek yaptığı açıklamada, "Sadece Galatasaray değil, Türk futbolu çok zorlu bir süreçten geçiyor. Dünya ekonomisi dar bir boğazda. Biz de bundan nasibimizi aldık. Galatasaray'ın bu ekonomik çıkmazdan kurtulması için bazı projelerim vardı. Bu projeler için aday olmaya karar verdim" dedi.
Galatasaray'a borcunu ödemek istediğini söyleyen sarı-kırmızılıların başkan, "Çok mutluyum. Önümüzdeki günlerde bunlara başlayacağız. Galatasaray'a büyük fayda getireceğini düşünüyorum. Borçlu olduğum bir camiaya borcumu ödemek istiyorum. Kaybedecek zaman yok. Zaten bugüne kadar hazırlıklarımız vardı. Yeni sezon için çok geç kalmış sayılmayacağız" ifadelerini kullandı.
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