Yayınlanma: 29.06.2023 - 16:01

Güncelleme: 29.06.2023 - 16:01

Galatasaray, stadyum isim sponsorunun Rams Global olduğunu duyurdu. Nef ile yapılan anlaşmayı sonlandıran sarı kırmızılı takım yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, ülkemiz topraklarında doğup uluslararası bir marka haline gelen Rams Global ile Ali Sami Yen Spor Kompleksimiz içindeki stat isim sponsorluğu anlaşması imzaladı." ifadelerini kullandı. Peki, Galatasaray'ın yeni stad sponsoru Rams Global ne iş yapar? Rams Global'in sahibi Ramazan Bülbül kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

RAMS GLOBAL ŞİRKETİ NE İŞ YAPAR?

RAMS Global, şirketleri RAMS Kazakistan ve RAMS Türkiye aracılığıyla başta inşaat ve gayrimenkul olmak üzere, sağlık ve mobilya sektöründe de çeşitli projelere imza atmaktadır. RAMS Türkiye’nin temelleri aslen Gaziantepli olan Ramazan Bülbül tarafından atılmıştır.

Amiral gemisi inşaat olmakla birlikte sağlık, turizm ve maden sektörlerinde de yer alan Rams Global’in kurucusu Ramazan Bülbül, küçük yaşlarda ticarete atıldı. Bir süre Gaziantep’te ve Sakarya’daki ticaretle uğraştıktan sonra yurtdışına açıldı ve 90’lı yıllardan bu yana Kazakistan’da faaliyetlerini yürüttü.

Oğulları Doğan Bülbül, Devran Bülbül ve Faruk Bülbül ile holdingi yöneten RAMS Global Yönetim Kurulu Başkanı, Kazakistan’da ilk inşaatı 1998 yılında yaptı ve son 10 yılda Almatı’da 2,5 milyon metrekareden oluşan 55 proje hayata geçirdi.

RAMS GLOBAL SAHİBİ RAMAZAN BÜLBÜL KİMDİR?

Ramazan Bülbül, 1976 yılında Cizre’de dünyaya geldi. Çocukluk döneminde memleketinde ticaret hayatına başlayan Ramazan Bülbül 1988 yılında Gaziantep’e taşındı. Ramazan Bülbül, bugün dev bir şirkete dönüşen Rams Global’in temellerini 1995 yılında Kazakistan’da attı.

Gayrimenkul, turizm, sağlık, medya gibi dev sektörlerde başarıları ile bilinen Rams Global’in sahibi Ramazan Bülbül, dev şirketi üç oğlu ile birlikte yönetiyor.

Türkiye, Kazakistan, Almanya, Tayland, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri gibi Dünya’nın 6 farklı ülkesinde birçok farklı sektöre başarılı yatırımlar gerçekleştiren Rams Global çatısı altında faaliyet göstermekte olan Rams Türkiye’nin medya alanındaki ilk büyük yatırımı GAİN Medya’yı satın alarak gerçekleşti.

1990 yılından itibaren Kazakistan'da yaşayan iş insanı Ramazan Bülbül, üç oğluyla beraber 55 ülkede Rams Global'i yönetiyor.