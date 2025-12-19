Galatasaraylı Arda Ünyay: 'Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilmek...'

Galatasaray'ın Rams Başakşehir'i 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Arda Ünyay, açıklamalarda bulundu.

Genç stoper, "Mücadele konusunda çok yüksek bir maçtı. Bizim için maç fark etmez. Galatasaray oyuncusu yüzde yüzünü vermek zorundadır. Baskılar, eleştiriler her zaman olur. Ben Galatasaray arması için her zaman yüzde yüzümü veriyorum" diyerek söze başladı.

Sakatlığıyla ilgili , "Sakatlık sıkıntım yok. Ufak bir pozisyondu" dedi.

Arda Ünyay, sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Önemli maçlarda süre buldum. Burası Galatasaray, her maç önemli. Ben Galatasaray için her şeyi yapmaya hazırım. Yaşımın 18 olmasının önemi yok. Ben Union maçında kırmızı gördüğümde de taraftar arkamdaydı. Alkışlayarak gönderdiler. Bu yaşta bu tecrübelere sahip olmak önemli. Adım adım daha da gelişeceğim."

"Abdülkerim ağabey mental açıdan bana destek oldu. Tecrübelerini aktardı. Takımdaki herkes benle konuştu. Herkes bana çok destek oldu."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ KAZANABİLMEK..."

"Sergio Ramos'u çok izlerdim. Van Dijk'ı 90 dakika boyunca burada izledim. Başta Apo abi ile Davinson'u söylersem daha iyi olur."

"Galatasaray için hedefler bitmez. İnşallah bu takımda Şampiyonlar Ligi kazanabilmek çok büyük hedef. Zamanında UEFA Kupası ve Süper Kupası'nı kazandığımız gibi Şampiyonlar Ligi'ni de kazanırız, çünkü biz Galatasarayız."