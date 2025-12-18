Samsunspor deplasmanda istediğini alamadı: Mainz 2-0 Samsunspor

UEFA Konferans Ligi 6. haftasında Samsunspor, deplasmanda Mainz 05 ile karşı karşıya geldi.

Mainz Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.

Mainz 05'e galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Silvan Widmer ve 48. dakikada penaltıdan Nadiem Amiri kaydetti.

İLK 8'E KALAMADI

Bu sonuçla birlikte üst üste 2. mağlubiyetini alan Samsunspor 10 puanda kaldı ve adını ilk 8'e yazdırma fırsatını kaçırdı.

4. galibiyetini alan Mainz 05 ise 13 puana yükseldi ve lig aşamasını 6. sırada tamamladı.

İLK 11'LER

Mainz: Batz, Kohr, Hanche-Olsen, Potulski, Da Costa, JS Lee, Sano, Nebel, Widmer, Amiri, Welper.

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre, Holse, Ntcham, Musaba, Mouandilmadji.

Karşılaşmadan önemli anlar | Mainz 2-0 Samsunspor

90' Mainz'da Amiri ile Jae-Sung oyundan çıkarken Moreno Fell ve Maloney dahil oldu.

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 6 dakika ilave edildi.

85' Samsunspor'da Holse ile Tomasson oyundan çıkarken Soner Aydoğdu ile Borevkovic dahil oldu.

84' SARI KART | Samsunspor'da van Drongelen sarı kart gördü.

78' Mainz'da Widmer'in yerine Boving oyuna dahil oldu.

75' SARI KART | Samsunspor'da Yunus Emre sarı kart gördü.

69' Mainz'da oyundan çıkan Weiper'in yerine Hollerbach dahil oldu.

57' Samsunspor'da Zeki Yavru ile Musaba oyundan çıkarken Mendes ve Tahsin Bülbül dahil oldu.

48' GOL | Amiri'nin penaltıdan attığı gol ile fark ikiye çıktı.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 3 dakika ilave edildi.

44' GOL | Widmer'in golü ile Mainz öne geçiyor.

33' Samsunspor'da sakatlanan Ntcham oyundan çıkarken Yunus Emre Çift dahil oldu.

9' SARI KART | Samsunspor'da Mouandilmadji sarı kart gördü.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.