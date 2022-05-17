Galatasaraylı Bafetimbi Gomis: 'Saint-Etienne ile görüşüyorum'
Galatasaray'ın tecrübeli golcüsü Bafetimbi Gomis, Fransız basınına açıklamalarda bulundu. Gomis, kariyeri ve kulüpteki geleceği konusunda görüşlerini belirtirken transfer teklifine de değindi.
Galatasaray'da Bafetimbi Gomis, 3-2 kazanılan Adana Demirspor maçının ardından Fransız basınına konuştu.
Futboldaki geleceği ve Saint-Etienne'ye geri dönüşü için konuşan Gomis, Fransız ekibi için kapıyı kapatmazken, kariyerinin sonuna yaklaştığını ve Saint-Etienne'de danışman olarak görev alabileceğini söyledi.
Gomis, "Hiçbir şey durdurulamaz. Loic Perrin (Saint-Etienne Spor Koordinatörü) gibi liderlerle ve başkanlarla her zaman konuşuyorum. Tabii ki futboldan hemen sonra teknik direktör olmayacağım. Teknik direktörlük konusunda genel yeteneklere sahip olduğumu düşünmüyorum. Ama kulübün organizasyon şemasında görev alabilirim, ya da danışman olarak. Gelecekte neler olacak göreceğiz, zamanı gelince kendime bu konularda sorular soracağım" dedi.
Saint-Etienne'nin altyapısından yetişen Gomis, 2005-2009 yılları arasında kulübün formasını giymişti.
DEVRE ARASINDA GALATASARAY'A GERİ DÖNDÜ
2017-2018 sezonunda Galatasaray forması giyen 36 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise Al Hilal'den ayrıldıktan sonra devre arasında sarı-kırmızılılara geri dönmüştü.
Galatasaray ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Gomis, bu sezon 5'i penaltıdan olmak üzere 9 kez fileleri havalandırdı.
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