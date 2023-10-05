Galatasaraylı Davinson Sanchez'den bir ilk... Tarihe geçti!
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez, takımı adına bir ilki gerçekleştirdi.
Galatasaray, Premier Lig'in dev takımı Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek dünya basınının gündemine oturdu.
Müthiş bir geri dönüşe imza atan Galatasaray'da maçın başarılı isimlerinden birisi olan Davinson Sanchez, maçın ardından bir ilke imza attı.
DAVINSON SANCHEZ TARİHE GEÇTİ
Galatasaray'ın dev Manchester United zaferinde birçok futbolcu ön plana çıkarken Kolombiyalı savunmacı da maçın etkili isimlerinden biri olmayı başardı.
Sanchez, başarılı müdahalelerinin yanı sıra skora yaptığı doğrudan katkıyla da dikkatleri üzerine çekti.
Kolombiyalı futbolcu, Emmanuel Eboue'den bu yana Şampiyonlar Ligi'nin grup ve sonrası aşamalarındaki bir maçta iki asist yapan ilk Galatasaray oyuncusu oldu ve tarihe geçti.
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