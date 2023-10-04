Galatasaray taraftarı takımlarını İngiltere'de yalnız bırakmadı!

Yayınlanma: 04.10.2023 - 12:13

Güncelleme: 04.10.2023 - 12:13

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, İngilizlerin güçlü takımlarından Manchester United’ı 3-2 mağlup ederek taraftarlarının yüzünü güldürdü.

Manchester United deplasmanına konuk olan Galatasaray’ı Türk taraftarlar yalnız bırakmadı. Maç sonrası futbolculara ve teknik direktör Okan Buruk’a destek veren sarı-kırmızılı taraftarlar, galibiyet sebebiyle oldukça mutlu olduklarını dile getirdiler.

Galibiyet sonrası görüşlerini aktaran bir taraftar, "Old Trafford’da Düşler Sahnesi’ne yeni bir şey kattık. Manchester sarı kırmızı oldu. Bütün Galatasaray taraftarına helal olsun“ ifadelerini kullandı.

"TÜRK FUTBOLU AVRUPA’DA DAHA İYİ YERLERE GELDİ"

Bir başka sarı-kırmızılı taraftar ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Öncelikle takımımı yürekten tebrik ediyorum. Çok güzel oyun sergilediler. Türk futbolunun Avrupa’da daha iyi yerlere gelmesine sebep oldular. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum."

MAÇ ÖNCESİ KÖPEKLİ ARAMA YAPILDI

Kalabalık gruplar halinde Manchester United’ın ev sahipliği yaptığı Old Trafford stadyumuna gelen Galatasaraylı taraftarlara İngiliz yetkililer köpekli arama gerçekleştirdi. Taraftarların meşale gibi yanıcı madde içeri sokmaması için arama yapıldığını dile getiren İngiliz yetkililer, maç sonrasında da geniş güvenlik önlemleri aldı.