Old Trafford'da Galatasaraylı yıldızlar Kerem ve Zaha için ilklerin gecesi!

Yayınlanma: 04.10.2023 - 15:34

Güncelleme: 04.10.2023 - 15:34

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında oynanan Galatasaray-Manchester United karşılaşmasında temsilcimiz 3-2'lik skorla 3 puanı aldı. Sarı-kırmızılı ekipte ilklerini yaşayan Wilfried Zaha ve Kerem Aktürkoğlu dışında teknik direktör Okan Buruk'ta dikkatleri üstüne çekti.

OKAN BURUK, MANCHESTER UNITED'I 2. KEZ DEVİRDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde 2 farklı takımla Manchester United'a karşı galip geldi.

2020-2021 sezonunda Başakşehir'in başındayken, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında "Kırmızılar"la eşleşen Buruk, İstanbul'da rakibini 2-1 mağlup edip, önemli bir başarı elde etmişti.

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında tekrar karşılaştığı İngiliz ekibi önünde bu kez rakip sahada galibiyet sevinci yaşadı.

Okan Buruk

PENALTIYI KAÇIRAN ICARDI, GALİBİYET GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, attığı golle takımına galibiyeti getiren futbolcu oldu.

Müsabakanın 76. dakikasında skor 2-2 iken kazanılan penaltıda topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı dışarı atarak takımını öne geçirme fırsatından yararlanamadı.

Yıldız golcü, penaltıyı kaçırmasından yaklaşık 3 dakika sonra gelişen atakta fileleri havalandırarak galibiyeti getirdi.

Mauro Icardi, bu sezon 13 resmi maçta 11 kez gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı takımın 7 lig maçında forma giyen 30 yaşındaki santrfor, 7 kez fileleri havalandırdı. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 4 müsabakanın 3'ünde skoru değiştiren Icardi, grup aşamasındaki 2. maçında ilk golünü kaydetti.

Mauro Icardi

ZAHA VE KEREM İÇİN İLKLERİN GECESİ

Sarı-kırmızılı ekipte Wilfried Zaha ile Kerem Aktürkoğlu, kariyerlerinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol sevinci yaşadı.

İngiltere'de uzun yıllar Crystal Palace forması giyen ve dünyanın tanıdığı bir futbolcu haline gelen Fildişi Sahilli yıldız Zaha, buna rağmen kariyerindeki ilk Avrupa kupası müsabakasına Galatasaray'da çıktı.

Sarı-kırmızılı ekiple UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 1, grup aşamasında ise 2 mücadelede ter döken Zaha, eski takımlarından Manchester United karşısında fileleri havalandırarak kariyerinin ilk Avrupa kupası golünü kaydetti.

Wilfried Zaha, Süper Lig'deki MKE Ankaragücü maçının ardından Manchester United karşılaşmasında da fileleri havalandırarak üst üste 2 mücadelede gol sevinci yaşamış oldu.

Wilfried Zaha

Üç yıl öncesine kadar TFF 3. Lig'de top koşturan Kerem Aktürkoğlu da Galatasaray'a geldikten sonra yakaladığı çıkışı sürdürdü. Takımında kaptanlığa kadar yükselen ve değişmezlerden olan milli futbolcu, yükselen kariyerine bir de UEFA Şampiyonlar Ligi golü ekledi.

2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 4, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 8 maça çıkan Kerem, "Kupa 2"de 3 kez fileleri havalandırdı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 6 karşılaşmada 1 gol atan Kerem Aktürkoğlu, grup maçında Manchester United filelerini de sarsarak "Devler Ligi"nde bir ilki yaşadı.