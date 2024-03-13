Sosyal medyadan duyurdu: Galatasaray'a Almanya'dan transfer!
Süper Lig ekibi Galatasaray, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) kulübü RB Leipzig altyapısında yetişen 17 yaşındaki Vincent Bayındır'ı renklerine bağladı.
Galatasaray, Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesinin yanı sıra gelecek sezon kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar, transfer politikaları çerçevesinde önemli bir adım atarak, RB Leipzig altyapısında yetişen 17 yaşındaki sağ bek Vincent Bayındır'ı renklerine bağladı.
TRANSFERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Kulüpten resmi bir açıklama yapılmasa da, genç oyuncunun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, RB Leipzig'e veda ettiğini ve Galatasaray kariyerine başlamak için duyduğu heyecanı ve mutluluğu dile getirdi.
Vincent Bayındır'ın açıklamasında, "RB Leipzig'e veda etmek ve aynı zamanda teşekkür etmek istiyorum. Burada çok şey öğrendim ve kendimi geliştirdim. Öğrendiklerim için çok minnettarım. Hayatta her zaman karşılaşılan engeller vardır, ancak önemli olan bu engelleri aşmak ve sahip olunan her fırsatı değerlendirmektir. Galatasaray için oynayacağımı duyurmaktan son derece mutlu ve minnettarım" ifadelerini kullandı.
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