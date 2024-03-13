Sosyal medyadan duyurdu: Galatasaray'a Almanya'dan transfer!

Süper Lig ekibi Galatasaray, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) kulübü RB Leipzig altyapısında yetişen 17 yaşındaki Vincent Bayındır'ı renklerine bağladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 11:33
Sosyal medyadan duyurdu: Galatasaray'a Almanya'dan transfer!
Abone Ol google-news

Galatasaray, Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesinin yanı sıra gelecek sezon kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, transfer politikaları çerçevesinde önemli bir adım atarak, RB Leipzig altyapısında yetişen 17 yaşındaki sağ bek Vincent Bayındır'ı renklerine bağladı.

TRANSFERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Kulüpten resmi bir açıklama yapılmasa da, genç oyuncunun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, RB Leipzig'e veda ettiğini ve Galatasaray kariyerine başlamak için duyduğu heyecanı ve mutluluğu dile getirdi.

Vincent Bayındır'ın açıklamasında, "RB Leipzig'e veda etmek ve aynı zamanda teşekkür etmek istiyorum. Burada çok şey öğrendim ve kendimi geliştirdim. Öğrendiklerim için çok minnettarım. Hayatta her zaman karşılaşılan engeller vardır, ancak önemli olan bu engelleri aşmak ve sahip olunan her fırsatı değerlendirmektir. Galatasaray için oynayacağımı duyurmaktan son derece mutlu ve minnettarım" ifadelerini kullandı.


Vincent Bayındır haberleri galatasaray haberleri transfer haberleri RB Leipzig haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray'da Kerem Demirbay fırtınası!

Galatasaray'da Kerem Demirbay fırtınası!
Galatasaraylı yöneticiden göndermeli paylaşım!

Galatasaraylı yöneticiden göndermeli paylaşım!
Galatasaray Ekmas, taraftarıyla zafere uzandı, ümidini korudu

Galatasaray Ekmas, taraftarıyla zafere uzandı, ümidini korudu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Suits' evreninde geçen yeni dizide başroller belli oldu

'Suits' evreninde geçen yeni dizide başroller belli oldu
Rus ordusuna ait nakliye uçağı İvanovo’da düştü: Çok sayıda ölü var

Rus ordusuna ait nakliye uçağı İvanovo’da düştü: Çok sayıda ölü var
Galatasaray'da sakat oyuncuların son durumu belli oldu!

Galatasaray'da sakat oyuncuların son durumu belli oldu!
Yeşilçam’ın yıldız oyuncusu Bahar Öztan’ın oğlundan sağlık durumuyla ilgili açıklama…

Yeşilçam’ın yıldız oyuncusu Bahar Öztan’ın oğlundan sağlık durumuyla ilgili açıklama…
Fenerbahçe maçındaki kararları tartışma yaratmıştı: MHK'den Kadir Sağlam kararı!

Fenerbahçe maçındaki kararları tartışma yaratmıştı: MHK'den Kadir Sağlam kararı!
13 Mart 2024 Çarşamba günlük burç yorumları: Yıldızlar bugün ne diyor?

13 Mart 2024 Çarşamba günlük burç yorumları: Yıldızlar bugün ne diyor?
Fotoğraf çekilmek isteyenlere isyan etmişti: Özge Özder'den Şener Şen'e destek

Fotoğraf çekilmek isteyenlere isyan etmişti: Özge Özder'den Şener Şen'e destek
Genç oyuncunun kalbini çalan isim: Hafsanur Sancaktutan ve Sadri Alışık

Genç oyuncunun kalbini çalan isim: Hafsanur Sancaktutan ve Sadri Alışık