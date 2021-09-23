Rıdvan Dilmen'den Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için acı reçete!

23 Eylül 2021 Perşembe, 07:21

TRT'nin spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 6. haftasındaki Kayserispor - Galatasaray maçına dair değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalar:

- Çok ciddi hazırlanmış bir Kayserispor takımı. Örneği attıkları gol, çalışılmış. Thiam’ı boşa çıkarıyorlar ikinci direkten, rakip uyuyor.

- Omurganın tamamı iyi oynayan, rakibini hatası kadar kendi hücum yapmayı düşünen bir takım. Buna karşılık kalecisinden santrforuna kadar kötü oynayan bir takım. Muslera dahil 5’in altı.

- Galatasaray’da müthiş bir uyum problemi var. Geri pas atıyorlar kornere gidiyor. 2-0 Galatasaray için kaybedilmiş bir maç değil.

- Fatih Hoca rotasyonu bence doğru zamanda yapmadı. Sergen Yalçın gibi duygusal davrandı. Duygusallığın futbolda yeri yok.

- Feghouli’den Bülent Korkmaz yaratamazsınız. Feghouli için Galatasaray para kazandığı bir kulüp. Bunu özverisinden, kilosundan görüyorsunuz. 3 yıldır Feghouli gitti, Feghouli geldi.

- Devre arası taktik konuşmamalı Fatih Hoca. Çoğuyla ya tamam, ya da devam! Galatasaray'ın başarısızlıkları, başarıları olmuştur. Galatasaray 14 yıl şampiyon olamamıştır ama büyüklüğünden bir şey kaybetmemiştir. Futbolcular, hangi takımda oynadığını bilmeli.

- Fatih Hoca’nın çaresizlikle demeyeyim ama, ‘Ne yapayım Atalay’a kaldım’ dememesi lazım. Çaresizlik değişikliği olarak nitelendirmiyorum ben bunu. Rotasyon kelimesini herhalde dünyada bizim kadar abartan yoktur.

- Fikstür önümde… İlk 5-6 hafta oynarsam bu kadar rotasyonu, 15. hafta ne yapacağım? İdeal kadromla devam etmeye çalışayım, mecbursam rotasyon yapayım.

- Teknik direktör oturacak antrenmanı gözlemleyecek. Rakip takım nasıl bir takım? Kerem, Morutan narin oyuncular. Ben genç oyuncuları takviye yaparım. Diagne, Mostafa Mohamed, Feghouli gibi oyuncuların tecrübesinden yararlanırım. Rotasyonla Feghouli, Diagne oynamaz.

- 40 haftalık periyotta, kupa, Avrupa falan 55 maç varken rotasyonu ilk 6 haftada yiyemezsiniz

'YA SİL AT, YA DA OYNAT'

- Mohamed Mostafa için 20-30 milyon derken bir anda bir şey oldu. Feghouli son 3 yıldır gidiyor mu kalıyor mu diye geçti. Kontratı da var, uzatacaklar mı? Sıfır ihtimal. Ya sil at, ya da oynat.

- Muslera’nın yediği gollerde hatası yok ama konsantrasyon problemi yaşadığı tekrarlanan hatalar var. Yedlin her gün geriye gidiyor. Hiç mi altyapınızda oyuncu yok?