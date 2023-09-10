Galatasaraylı Dries Mertens'e Serie A kancası!

Yayınlanma: 10.09.2023 - 19:58

Güncelleme: 10.09.2023 - 19:58

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens için İtalya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası yapıldı.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Fiorentina ve Lazio, Belçikalı yıldızla ilgileniyor.

Haberde, İtalya'dan Fiorentina ve Lazio'nun dışında, Mertens'in 9 yıl boyunca formasını giydiği Napoli'ye dönme ihtimalinin de bulunduğu aktarıldı. Ancak 36 yaşındaki futbolcu için bu ihtimalin şu anda çok uzak olduğu kaydedildi. Mertens'in geleceğinin önümüzdeki aylarda netlik kazanmasının beklendiği ifade edildi.

Dries Mertens

EMEKLİLİK İHTİMALİ

Mertens'in adı daha önce de Suudi Arabistan ve Katar ekipleriyle anılmıştı.

Galatasaray ile sözleşmesi bu sezon bitecek olan 36 yaşındaki yıldız futbolcu, sezon sonunda futbolu bırakabileceğini söylemişti.

Galatasaray forması altında 42 maçta sahaya çıkan Dries Mertens, 9 gol attı ve 5 asist yaptı.