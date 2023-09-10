Galatasaraylı Dries Mertens'e Serie A kancası!
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekipleri Fiorentina ile Lazio'nun, Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens ile ilgilendiği ileri sürüldü.
Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens için İtalya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası yapıldı.
İtalyan basınında yer alan habere göre; Fiorentina ve Lazio, Belçikalı yıldızla ilgileniyor.
Haberde, İtalya'dan Fiorentina ve Lazio'nun dışında, Mertens'in 9 yıl boyunca formasını giydiği Napoli'ye dönme ihtimalinin de bulunduğu aktarıldı. Ancak 36 yaşındaki futbolcu için bu ihtimalin şu anda çok uzak olduğu kaydedildi. Mertens'in geleceğinin önümüzdeki aylarda netlik kazanmasının beklendiği ifade edildi.
Dries Mertens
EMEKLİLİK İHTİMALİ
Mertens'in adı daha önce de Suudi Arabistan ve Katar ekipleriyle anılmıştı.
Galatasaray ile sözleşmesi bu sezon bitecek olan 36 yaşındaki yıldız futbolcu, sezon sonunda futbolu bırakabileceğini söylemişti.
Galatasaray forması altında 42 maçta sahaya çıkan Dries Mertens, 9 gol attı ve 5 asist yaptı.
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