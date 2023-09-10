Manchester United'dan Galatasaray değerlendirmesi: Yıldız oyunculara dikkat çekildi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta mücadele edecek Manchester United, internet sitesinde sarı-kırmızılı takımı değerlendiren bir yazı paylaştı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United, resmi internet sitesinde sarı-kırmızılı takımı değerlendirdi.
KADROSUNU GÜÇLENDİRDİ
İngiliz ekibinin resmi internet sitesinde yer alan haberde, Galatasaray'ın transfer döneminin son günlerinde kadrosunu güçlendirdiğine değinildi.
MANU'YA KARŞI KARNESİ İYİ
Galatasaray'ın ayrıca Manchester United karşısında altı maçta sadece iki mağlubiyet aldığı ve İngiliz ekibine karşı karnesinin iyi olduğu vurgulandı.
ZAHA, NDOMBELE, SANCHEZ
Galatasaray'ın transfer döneminde Manchester United'ın eski oyuncularından Wilfried Zaha'yı kadrosuna kattığı hatırlatıldı. Sarı-kırmızılı takımın ayrıca transferin son günlerinde Tottenham'dan Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele'yi kadrosuna kattığı aktarıldı.
KENDİSİNİ KANITLAMIŞ İSİMLER
Galatasaray'ın kadrosunun etkileyici olmasının yanı sıra tecrübeli isimlerden de oluştuğu ifade edildi. Muslera'nın kendisini kanıtlamış bir isim olduğu, Angelino'nun bir dönem Manchester City forması giydiği ayrıca hücumda Dries Mertens, Hakim Ziyech ve Mauro Icardi gibi önemli isimlerin yer aldığı aktarıldı.
MAÇ TARİHLERİ
Galatasaray ile Manchester United, Şampiyonlar Ligi A grubu maçlarında 3 Ekim'de İngiltere'de 29 Kasım'da ise Türkiye'de karşılaşacak.
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