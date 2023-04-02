Galatasaraylı Dries Mertens'ten paylaşım: "Ne geceydi ama..."

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 14:32

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 14:32

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor'u 2-0 yendikleri maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Sakatlığını atlarak sahalara yeniden dönen Mertens, "Ne geceydi ama... Tekrar sahalara dönmemi sağlayan sağlık ekibimize teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Mertens ayrıca, tedavi döneminde kendisiyle ilgilenen fizyoterapist Burak Koca'ya da teşekkür etti.