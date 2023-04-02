Samsunspor, seriyi 20 maça çıkardı! Samsunspor: 4 - Pendikspor: 2
Spor Toto 1. Lig’de 30. Hafta mücadelesinde Samsunspor, 5. dakikada 10 kişi kaldığı maçı 4-2 kazandı.
Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Maçın 5. dakikasında 10 kişi kalan Samsunspor, 4-2'lik skorla galip gelmeyi başardı.
Ligde son 7 maçını kazanan, 20 maçtır kaybetmeyen lider Samsunspor puanını 63 yaptı ve Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı. Altı maç sonra kaybeden Pendikspor 50 puanda kaldı.
Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Samsunspor, Göztepe'ye konuk olacak. Pendikspor, Bodrumspor deplasmanına çıkacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kılıçdaroğlu’na tenkitler sağduyudan uzaktır'
- 2 aydır suspus olmuştu: 'Seccade' fotoğrafını kaçırmadı
- Kılıçdaroğlu’ndan 'seccade' açıklaması
- Ateş eden şahıs salıverildi
- Erdoğan'dan Akşener'e yeni tehdit
- Selahattin Demirtaş da 'seccade' tartışmasına katıldı!
- Trabzon'da gol yağmuru!
- Garo Paylan'dan TİP açıklaması: 'Çok çaba sarf ettik...'
- Partisi kurşunlanan Akşener'e skandal çağrı
- Şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı