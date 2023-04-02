Samsunspor, seriyi 20 maça çıkardı! Samsunspor: 4 - Pendikspor: 2

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 09:32

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 09:32

Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Maçın 5. dakikasında 10 kişi kalan Samsunspor, 4-2'lik skorla galip gelmeyi başardı.

Ligde son 7 maçını kazanan, 20 maçtır kaybetmeyen lider Samsunspor puanını 63 yaptı ve Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı. Altı maç sonra kaybeden Pendikspor 50 puanda kaldı.

Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Samsunspor, Göztepe'ye konuk olacak. Pendikspor, Bodrumspor deplasmanına çıkacak.