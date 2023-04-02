Spor yazarlarından Galatasaray - Adana Demirspor değerlendirmesi: Kimse küçümsemesin

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 09:55

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 09:55

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında lider Galatasaray, evinde Adana Demirspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılı takım mücadeleden Midtsjö ve Zaniolo'nun golleriyle 2-0 galip ayrıldı.

Spor yazarları Galatasaray - Adana Demirspor karşılaşmasını değerlendirdi.

İşte yapılan yorumlar...

Ebru Kılıçoğlu - Cumhuriyet:

"Normal şartlarda, evinde kendi seyircisi önünde istediği oyunu sergilemesi beklenirdi. İdeal kadrosuyla sahada olmanın avantajını tempo, pres, bol pozisyonla sahaya yansıtması gerekirdi. Öte yandan Galatasaray, takım olarak “normal” olanı yapmıyor, ilerideki futbolcuların, özellikle de Sarı-Kırmızılıların alameti farikası Icardi’nin katkısı hiç yok. Bu da son derece tutuk bir oyun olarak yansıyor sahaya.

Adana Demirspor’a gelince; 4-2-2-2 dizilişlerinde, defanstan ofansa hızlı geçiş yaptıkları doğru. Emre Akbaba ve Onyekuru ile vites de yükseltiyorlar. Esas amaçları, öncelikle Galatasaray’ın oyununu bozmak. Bunu da zaman zaman oyunu epey sertleştirerek yapıyorlar. Galatasaray’ın zaten kuramadığı oyun iyice bozulunca da hızlı oyuncularıyla gol yollarını zorluyorlar. Pozisyonlar da buluyorlar. Gol geciktikçe Galatasaray’ın stresi artıyor ancak Okan Hoca’nın oyuna müdahalesi tempoyu artırıyor. 86’da Midtsjö hiç kimsenin beklemediği anda, herkesin umutla beklediği golü atıyor. Gol, oyunun tüm havasını değiştiriyor. 12 dakika uzayan maçta, G.Saray’ın ikinci golü baskı sonucu kazanılan penaltı sayesinde geliyor. Topu ağlara yollayan isim Zaniolo oluyor. Son düdük G.Saray’ı kendi normaline döndürürken, rakiplerin derbisi öncesi moralleri de yükseltiyor."

Uğur Meleke - Hürriyet:

"Bir müsabakada orta sahalar kaybolduysa, oyun Rus ruletine döndüyse genelde maçın kahramanı o kaosun içinde kaybolanlardan değil, soğukkanlı kalabilenlerden çıkar. İşte Midtsjö’nün tanımı tam da bu zaten: Isınan maçta soğuk kalabilen, kaosa dışarıdan bakabilen bir adam. Okan Buruk da futbolculuğunda çok fazla gol atmaz, ama en kritik anlarda sahneye çıkmayı başarırdı. Bu maçta da kendi kulübesinden kendi Okan’ını bulup çıkarıp maçı kazandı genç teknik adam..."

Osman Şenher - Milliyet:

"Galatasaray’ın eski Galatasaray olmadığını kabul ediyoruz ama unutmamak lazım bu Adana Demirspor Süper Lig’in en iyi takımlarından bir tanesi. Her takımın canını, ister içerde ister dışarda yakabilir. Bunun için Galatasaray’ın aldığı üç puanı hiç kimse küçümsemesin! Her şeyi bir kenara bırakın iki takım da sahada olağanüstü mücadele etti. Resmen savaştılar. Maç berabere de bitebilirdi, rakip takım da galip gelebilirdi. Zaniolo gibi çok büyük bir yıldız maçın kaderini değiştirdi, penaltıdan maçın sonucunu belirleyen golü attı. Yunus sonradan oyuna girmesine rağmen şimdiye kadarki en iyi performansını gösterdi, penaltıyı kazandırdı."

Nihat Kahveci:

"Midtsjö'nin golüne altın gol derim. Sakatlıklar geçirmese zaten oyuna girerek kalitesini gösteriyordu. İki yıl gol atma böyle maçlarda gol at dedirtir yani. En kritik anda, şampiyonluk gelirken maç sayısının azaldığı dönemde kilidi açan oyuncu oldu. Rashica iyi bir pas verse Gomis üçüncü golü bulacaktı. Yunus'un da bir pozisyonu vardı, yani iki golden sonra da Galatasaray maçı bırakmadı. Maçlar azaldıkça bu gelişimleri göstermek çok kritik. Önemli bir viraj alındı. Haklı bir şekilde kazandılar."