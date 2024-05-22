Galatasaraylı eski futbolcu hayatını kaybetti

Yayınlanma: 22.05.2024 - 11:19

Güncelleme: 22.05.2024 - 11:19

Galatasaraylı eski futbolcu ve Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Metin Çekiçler 63 yaşında hayatını kaybetti.

Sarı kırmızılılarda acı haberi Galatasaray Şef Scout'u Emre Utkucan duyurdu. Ardından Galatasaray Kulübü'nden açıklama geldi.

Utkucan kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaraylı eski futbolcu, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu üyesi, Galatasaray profesyonel futbol takımının kıdemli scoutu namı diğer Küçük Metin'i, Metin hocamızı, Metin Çekiçler'i kaybettik. Tüm camiamızın, sevenlerinin ve ailesinin başı sağ olsun. Kaybımız çok büyük" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Galatasaray Kulübü de resmi internet sitesinden başsağlığı mesajı yayınladı:

"Kulübümüzün eski futbolcularından, 9039 sicil numaralı Divan üyesi, Galatasaray Futbol A Takımımızda Scout Uzmanı olarak görev yapan Metin Çekiçler'in vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumun cenazesi, 22 Mayıs 2024 Çarşamba günü Kuzguncuk Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, Türk futboluna ve camiamıza başsağlığı dileriz."

Kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan Metin Çekiçler, daha sonra Mersin İdmanyurdu ve Kahramanmaraş formaları da giydi. Merkez orta sahada görev yapan Çekiçler 1986 yılında futbolculuk kariyerini noktaladı.