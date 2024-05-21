Galatasaray'dan kiralanmıştı: Leicester City'den Yunus Akgün kararı!

Yayınlanma: 21.05.2024 - 13:02

Güncelleme: 21.05.2024 - 13:02

Galatasaray'ın sezon başında Leicester City'ye kiraladığı Yunus Akgün, sarı-kırmızılı takıma geri döndü.

Milli oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İngiliz ekibine veda etti.

Akgün mesajında şu sözleri kullandı:

"Sevgili taraftarlar, bana inandığınız, bana 90 dakika yol gösterdiğiniz ve enerjim olduğunuz için teşekkür ederim. Kulüpteki herkese, antrenörlere, takım arkadaşlarıma, fizyoterapistlerime, en son kişiye kadar bana yardım eden, beni zorlayan ve beni daha iyi bir oyuncu yapan herkese teşekkür ederim. Size başarılı bir yeni sezon diliyorum"

29 MAÇTA 5 GOLE KATKI

Galatasaray ile Leicester City arasında yapılan kiralık anlaşmada şarta bağlı 9 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyordu. İngiliz ekibi, milli oyuncunun kiralama bedeli olarak Galatasaray'a 500 bin Euro ödemişti.

Önceki hafta Türkiye'ye gelen ve Galatasaray'ı ziyaret eden Yunus Akgün, geride kalan sezonda Leicester City ile Premier Lig'e çıkma başarısı gösterdi. 23 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 29 maçta 2 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.