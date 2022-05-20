Galatasaraylı Fernando Muslera'dan 3 isme özel teşekkür
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın tecrübeli eldiveni Fernando Muslera, Antalyaspor maçı sonrası konuştu. Uruguaylı kaleci, takımdan ayrılan oyunculara teşekkür etti.
Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklama yaptı.
Tecrübeli futbolcu, "Çok kötü bir sezon geçirdik. Mutlu değiliz. Bizim elimizde olmayan bazı durumlar da oldu. Kulübün içinde bulunduğu durumu da erken zamanda çözeriz. Kendimizi düzeltmemiz, özeleştiri yapmamız lazım. Yeni sezonda umarım daha iyi olacağız" dedi.
TAKIMDAN AYRILANLARA TEŞEKKÜR
Açıklamalarına devam eden Uruguaylı eldiven, "Taraftarlara minnettarım. Yensek de yenilsek de yanımızdalardı. Desteklediler bizi. Kötü sonuçlarda şikayet etmek hakları. Gelecek sezon onları yanımızda istiyoruz" diye konuştu.
Muslera, son olarak, "Aramızda bugün olmayan oyuncular vardı. Feghouli, Babel ve Arda gibi. Kontratları bitti. Devam edip etmeyeceklerini bilmiyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz" değerlendirmesini yaptı.
Video Haberler
- Fenalaşan yolcusunu sağlık merkezine yetiştirdi
- CHP'ye üye olan kaynak işçisi: Ayakkabı bile alamıyoruz
- 'Vallahi millet perişan'
- 'Bu müteahhitti değiştirelim biz'
- Serap Bor cinayetinde 'azmettirme' iddiası
- Yanında taşıdığı bankla ATM'yi parçaladı
- 'Terör örgütü alınmasına evet diyemeyiz'
- Maltepe'de korkunç kaza: Araç bariyerlere çarptı!
- Beylikdüzü'nde tahliye gerginliği
- '32 milyon TL' miras kaldı ama dokunamıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte ‘ilk türbanlı vali’ Yiğitbaşı’nın şirketleri
- AKP'yi üzecek haber
- İktidarın çökerttiği tarım politikasına kızıp...
- Sayısız oy kullanımı olacak, hedef 64 vekil
- Açıklama geldi: Maltepe Belediyesi'ne operasyon!
- AKP’de kimler milletvekili olmamalı
- Ünlü ekonomist 3 ihtimali gündeme getirdi
- 'Bu müteahhidi değiştirelim biz'
- Özkan cephesinden Cumhuriyet'e açıklama
- Meteoroloji'den 'pazar' günü uyarısı