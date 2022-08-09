Galatasaraylı futbolcu Alexandru Cicaldau'ya Sampdoria talip!

09 Ağustos 2022 Salı, 18:38

Galatasaray forması giyen Alexandru Cicaldau'ya İtalya'dan bir talip çıktı.

GALATASARAY 7.5 MİLYON EURO İSTİYOR

İtalyan basını, Sampdoria'nın Rumen orta saha oyuncusunun transfer etmek istediğini yazdı. Galatasaray'ın ise 25 yaşındaki futbolcu için bonservis beklentisinin 7.5 milyon Euro olduğu kaydedildi.

4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Mikkem Damsgaard'ı Brentford'a gönderen Sampdoria'nın Cicaldau için yeterli ekonomik kaynağa sahip olduğu ifade edildi.

Galatasaray'ın geçen sezon bonservisine 6.5 milyon Euro ödediği Cicaldau, sarı-kırmızılı forma altında şu ana dek 40 maça çıktı. Rumen orta saha bu maçlarda, 5 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi. Cicaldau'nun 4 yıl daha Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor.