Galatasaraylı futbolcu Alexandru Cicaldau'ya Sampdoria talip!
Süper Lig ekibi Galatasaray'da Rumen oyuncu Alexandru Cicaldau'nun takımdaki geleceği merakla bekleniyor. İtalyan basını Sampdoria'nın Rumen oyuncuya talip olduğunu yazdı.
Galatasaray forması giyen Alexandru Cicaldau'ya İtalya'dan bir talip çıktı.
GALATASARAY 7.5 MİLYON EURO İSTİYOR
İtalyan basını, Sampdoria'nın Rumen orta saha oyuncusunun transfer etmek istediğini yazdı. Galatasaray'ın ise 25 yaşındaki futbolcu için bonservis beklentisinin 7.5 milyon Euro olduğu kaydedildi.
4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
Mikkem Damsgaard'ı Brentford'a gönderen Sampdoria'nın Cicaldau için yeterli ekonomik kaynağa sahip olduğu ifade edildi.
Galatasaray'ın geçen sezon bonservisine 6.5 milyon Euro ödediği Cicaldau, sarı-kırmızılı forma altında şu ana dek 40 maça çıktı. Rumen orta saha bu maçlarda, 5 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi. Cicaldau'nun 4 yıl daha Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor.
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