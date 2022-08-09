Fredrik Midtsjö: Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü

"Ben bir takım oyuncusuyum ve takımıma sadık bir futbolcuyum. İyi bir başlangıç yaptık. Benim için çok heyecanlıydı. İleride daha iyi olmasını ümit ediyorum. Galatasaray taraftarıyla karşılaşmaktan heyecanlanıyorum. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum."