Fredrik Midtsjö: Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü

cumhuriyet.com.tr
09 Ağustos 2022 Salı, 10:42
<p>Galatasaray'ın AZ Alkmaar'dan yeni transferi Norveçli Fredrik Midtsjö, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yıldız oyuncu, "Teklif aldığımda heyecanlandım. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü" dedi. </p> <p>İşte Midtsjö'nün açıklamaları...</p>

Galatasaray'ın AZ Alkmaar'dan yeni transferi Norveçli Fredrik Midtsjö, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yıldız oyuncu, "Teklif aldığımda heyecanlandım. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü" dedi. 

İşte Midtsjö'nün açıklamaları...

<p>"Ben bir takım oyuncusuyum ve takımıma sadık bir futbolcuyum. İyi bir başlangıç yaptık. Benim için çok heyecanlıydı. İleride daha iyi olmasını ümit ediyorum. Galatasaray taraftarıyla karşılaşmaktan heyecanlanıyorum. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum."</p>

"Ben bir takım oyuncusuyum ve takımıma sadık bir futbolcuyum. İyi bir başlangıç yaptık. Benim için çok heyecanlıydı. İleride daha iyi olmasını ümit ediyorum. Galatasaray taraftarıyla karşılaşmaktan heyecanlanıyorum. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum."

<p>"Dinamik bir oyuncuyum. Hem 6 hem 8 numarada oynayabiliyorum. Hocam hangi bölgede görev verirse sahada en iyisini vermeye hazırım."</p>

"Dinamik bir oyuncuyum. Hem 6 hem 8 numarada oynayabiliyorum. Hocam hangi bölgede görev verirse sahada en iyisini vermeye hazırım."

<p>"Transfer öncesi Galatasaray taraftarını görmek çok güzeldi. O zaman hiçbir şey net değildi. Çok güzel bir andı. Bu hafta stadımızda taraftarımızla bir araya gelmek çok heyecan verici. Onları merakla bekliyorum."</p>

"Transfer öncesi Galatasaray taraftarını görmek çok güzeldi. O zaman hiçbir şey net değildi. Çok güzel bir andı. Bu hafta stadımızda taraftarımızla bir araya gelmek çok heyecan verici. Onları merakla bekliyorum."

<p>"Saha dışında ben farklı bir insanım gerçekten. Sessiz, sakin bir insanım. Fakat sahaya çıktığım zaman tutkuyla oynuyorum. Futbol, benim için bir tutku. Bu kulüpte oynamak benim için gerçekten heyecan verici."</p>

"Saha dışında ben farklı bir insanım gerçekten. Sessiz, sakin bir insanım. Fakat sahaya çıktığım zaman tutkuyla oynuyorum. Futbol, benim için bir tutku. Bu kulüpte oynamak benim için gerçekten heyecan verici."

<p>"Şampiyonluk kazanmak istiyorum. Hocamla birlikte yeni bir deneyim yaşayacağız. Tutkulu bir taraftarımız var. Önceliğimiz tabii ki şampiyon olmak."</p>

"Şampiyonluk kazanmak istiyorum. Hocamla birlikte yeni bir deneyim yaşayacağız. Tutkulu bir taraftarımız var. Önceliğimiz tabii ki şampiyon olmak."

Fredrik Midtsjö galatasaray transfer

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