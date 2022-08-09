Galatasaray'da Mertens ve Torreira idmanda!
Galatasaray'da yeni transferler Mertens ve Torreira ilk antrenmanına çıktı.
Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında 13 Ağustos Cumartesi günü Bitexen Giresunspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Yeni transferler Dries Mertens ve Lucas Torreira, sarı-kırmızılı formayla ilk antrenmanına çıktı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk yarım saati basına açık tutuldu.
Isınmayla başlayan idman, istasyon çalışmasıyla sürdü. Daha sonra üç gruba ayrılan futbolcular hıza dayalı pas ve top kapma çalışması yaptı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği aktarıldı.
İdmana, tedavileri süren Leo Dubois ve Omar Elabdellaoui katılmadı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Video Haberler
- Börek almaya geldi: SMA hastasının kumbarasını çaldı
- Boş araziyi 500 ağaçlı meyve bahçesine çevirdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Damada kadın iç çamaşırı giydirip, tasma taktılar
- Muğla'da feci kaza: Otomobil dereye uçtu, 2 kişi öldü
- 'AKP'nin hazırlandığı anlaşılıyor...'
- Güney Kore şiddetli yağışlara teslim
- Düğün konvoyunda pos cihazı ile bahşiş
- Pes dedirten hırsızlık: 'Bizi patron gönderdi' deyip...
- Canlı yayında gelen mesaj Hande Fırat'ı çıldırttı
En Çok Okunan Haberler
-
- Cemevi: 'Bilgimiz dışında'
- 12 bin isim var...
- Yedi aydır korunuyorlar
- Cemevi Erdoğan'a göre dizayn edildi
- Çelebi'nin eski silah arkadaşı Ali Türkşen konuştu
- Sedat Peker'den yeni görüntü
- 'İslamcı için din siyasettir'
- Kavala'dan 'Henri Barkey' açıklaması
- Yandaş Ersoy ile Erdoğan'ın kuzeni birbirine girdi
- Motorine indirim geliyor