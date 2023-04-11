Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis'ten şampiyonluk paylaşımı

Yayınlanma: 11.04.2023 - 14:05

Güncelleme: 11.04.2023 - 14:05

Galatasaray'daki ilk sezonunda gol kralı olarak şampiyonluk yaşayan Bafetimbi Gomis, gözünü yine en büyük kupaya dikti.

Bafetimbi Gomis

"9 FİNALİMİZ VAR"

Ziraat Türkiye Kupası'nda elenmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren 37 yaşındaki Fransız santrfor, taraftarın desteğine ihtiyaç duydukları en zorlu döneme girdiklerini hatırlatarak, "Önümüzde sadece 9 tane finalimiz var. Aslanlar gibi savaşarak bu kupayı yine kazanacağız inşallah" ifadelerini kullandı ve sarı-kırmızılı takımla mutlu sona ulaştığı günlerden bir kare paylaştı.

24 MAÇTA 10 GOL

Bu sezon lig ve kupada toplam 24 karşılaşmaya çıkan Gomis, 10 gol 3 asistlik performans ortaya koyarak takımına önemli katkıda bulundu. 4 ay sonra 38 yaşına girecek olan Gomis'in kontratı sezon bitiminde sona eriyor.