Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens'e Fransız dergisinden büyük hakaret
Belçika Milli Futbol Takımı ile Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden futbolcu Dries Mertens'e Fransız basını ağır eleştirilerde bulundu. Belçikalı taraftarlar, Galatasaraylı futbolcuya destek vererek eleştirilere tepki gösterdi.
Galatasaray'ın yıldız forveti Dries Mertens ile ilgili Fransız dergisinde şoke edici ifadelere yer verildi. Tecrübeli oyuncu ile ilgili hakarette bulunan dergiye futbolseverler büyük tepki gösterdi.
Dünya Kupası F Grubu'ndaki son maçında Hırvatistan ile golsüz berabere kalarak turnuva dışında kalan Belçika'da Galatasaraylı golcü oyuncu Mertens'e yapılan eleştiriler hakaret boyutuna ulaştı.
Hırvatistan maçında 45 dakika oyunda kalan ve Dünya Kupası'nı gol atamadan tamamlayan Mertens ile ilgili So Foot Dergisi, "Kayıp küçük bir Belçikalı daha, fakat bu sefer Marc Dutroux'nun (çocuk tacizcisi, seri katil) bir suçu yok" ifadelerini kullandı.
BELÇİKALI TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ
Galatasaray'ın yıldız golcüsünün, küçük bir çocuğa benzetilmesi ve azılı bir suçlu ile adının yan yana yazılması Belçikalı taraftarlardan çok büyük tepki çekti. 35 yaşındaki futbolcu Dünya Kupası boyunca 77 dakika sahada kalırken gol veya asist üretemedi.
Mertens'li Belçika, Dünya Kupası F Grubu'nda oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 4 puanda kaldı. Fas gruptan lider çıkarken, Hırvatistan ise ikinci sırada yer alarak son 16 turuna yükseldi.
Dries Mertens'in Süper Lig'de Galatasaray formasıyla 12 maçta 2 golü bulunuyor. Utrecht, PSV Eindhoven ve Napoli gibi takımlarda da forma giyen yıldız futbolcu, Galatasaray'a sezon başında bedelsiz olarak transfer edilmişti.
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