Dünya Kupası'ndan elenen Almanya manşetleri süsledi

Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Almanya, Katar'da son 16 turunu göremedi. E Grubu'nda Japonya 6 puanla lider, İspanya da 4 puan ile aynı puana sahip Almanya'nın averajla önünde grup ikincisi olarak son 16 turuna yükseldi. Kosta Rika ise 3 puan ile son sırada kaldı. Dünya ve Alman basını ise turnuvadan elenen takımını sertçe eleştirdi.