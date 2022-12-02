Dünya Kupası'ndan elenen Almanya manşetleri süsledi
Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Almanya, Katar'da son 16 turunu göremedi. E Grubu'nda Japonya 6 puanla lider, İspanya da 4 puan ile aynı puana sahip Almanya'nın averajla önünde grup ikincisi olarak son 16 turuna yükseldi. Kosta Rika ise 3 puan ile son sırada kaldı. Dünya ve Alman basını ise turnuvadan elenen takımını sertçe eleştirdi.
BILD: "NE KADAR UTANÇ VERİCİ"
Bild, Almanya'nın elenmesini ''ne kadar utanç verici'' başlığıyla verirken. Haberinde, ''Almanya üst üste ikinci kez Dünya Kupası gruplarını geçemedi'' dedi. Bild ayrıca maçtan bir görsel paylaşarak, ''Bu sahneler gerçekten acıtıyor'' ifadelerini kullandı.
BERLINER ZEITUNG: "TURNUVA TAKIMI DEĞİL"
Berliner Zeitung sitesi ise Almanya'nın gruplardan çıkamamasını ağır bir yük olarak görürken, Almanya'nın artık bir turnuva takımı olmadığını vurguladı.
DIE TAGESZEITUNG: "OYUN BİTTİ"
Die Tageszeitung sitesi Almanya'nın başarısızlığını ''Oyun bitti'' manşetiyle gördü ve ''Almanya yine elendi'' dedi.
GAZETTA DELLO SPORT (İTALYA): "İHANETE UĞRADI"
Gazzetta dello Sport: “Almanya evinde, İspanya tarafından ihanete uğradı . Ancak Almanların tek suçu kendileriydi çünkü Dünya Kupası'ndaki ilk maçlarında Japonya'ya karşı mağlubiyet aldılar'' dedi.
L'EQUIPE (FRANSA): "KABUS GECESİ"
L'Equipe: “Almanya, Dünya Kupası'nda bir kabus gecesi daha yaşadı. Başlama vuruşundan sonra artık kaderini kontrol edemedi.”
MARCA (İSPANYA): "TEŞEKKÜRLER ALMANYA"
Marca: "Teşekkürler, Almanya! Teşekkürler Havertz!
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