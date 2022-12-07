Galatasaraylı futbolcu Haris Seferovic'ten transfer iddialarına yanıt

07 Aralık 2022 Çarşamba, 09:43

İsviçreli forvet Haris Seferovic, Portekiz'e elendikleri maçın ardından bonservisini elinde bulunduran Benfica'ya dönmek istemediğini söyledi.

Kiralık olarak Galatasaray'da oynayan Seferovic yaptığı açıklamada, "Benfica'ya dönmek planlarım arasında yok, 5 harika yılımı orada geçirdim ve onlara en iyisini diliyorum. Çok iyi oynuyorlar, izliyorum. Sanırım benim Benfica'daki zamanım bitti çünkü oynayabileceğim bir kulüpte olmak istiyorum" sözlerini kullandı.

GALATASARAY TARAFTARINA MESAJ

TRT Spor'a konuşan İsviçreli golcü, maçla ilgili görüşlerinin sorulması üzerine, "Çok iyi hissetmiyoruz kendimizi. Çok da fazla bir şey söyleyemem. Şu an kaç gün tatil yapacağım ona bakıyorum" dedi.

Seferovic, Galatasaray ve taraftara mesajının sorusuna ise, "Hem kulübe hem de taraftarlara teşekkür ederim. Onları çok seviyorum. Umarım sezon sonunda şampiyon oluruz" şeklinde karşılık verdi.

30 yaşındaki oyuncu Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda toplam 13 maça çıktı, 617 dakika süre aldı ve 2 gol kaydetti.

Seferovic'in Benfica ile sözleşmesi ise 2024'ün Haziran ayında sona eriyor.