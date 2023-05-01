Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira: 'Bu forma için aidiyet'

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Galatasaray'da Lucas Torreira, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Uruguaylı futbolcu, paylaşımında, "Bazıları şöhret peşinde, diğerleri zafer. Bu forma için aidiyet ve maksimum saygı" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2023 - 19:37
Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira: 'Bu forma için aidiyet'
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Beşiktaş derbisindeki performansıyla öne çıkan isimlerden biri olan Lucas Torreira, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"FORMA İÇİN AİDİYET"

Uruguaylı futbolcu, paylaşımında, "Bazıları şöhret peşinde, diğerleri zafer. Bu forma için aidiyet ve maksimum saygı" dedi.

Torreira'nın bu paylaşımı, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.


Lucas Torreira galatasaray süper lig

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