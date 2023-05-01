TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: 'Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ziyareti bizi etkilemez'

Yayınlanma: 01.05.2023 - 15:22

Güncelleme: 01.05.2023 - 15:22

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ankara kulüplerini ziyareti sırasında basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi, Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimlerinin TFF'ye ziyareti hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizin çok dikkatli olması lazım. TFF'ye ziyaretlerin olumlu ya da olumsuz hiçbir katkısı yok. Biz hiçbir şekilde etkilenmeyiz. Hakemlerin ve MHK'nın etkilenmemesi için gerekli talimatları veriyoruz. Herkes çıkıp futbolunu oynasın."

"KULÜPLER, KENDİLERİYLE İLGİLENSİN"

Hakemlerinde hata yapabileceğini vurgulayan TFF Başkanı, "Kulüplerin kendi kapısının önünü süpürmesini istiyoruz. Kendi futbolcusuyla, kendi teknik direktörleriyle ilgilensinler. Biz de hakemlerle ilgileniriz. Bir teknik adam 'Oyuncumuz hata yaptı ve gol oldu' diyor. Hakemler de hata yapabilir. Önemli olan iyi niyet" şeklinde konuştu.

"HAKEM AKADEMİSİ KURDUK"

Mehmet Büyükekşi, hakem akademisi kurduklarını belirterek, "Zamana ihtiyaç var. Bir hakem akademisi kurduk. Bunlar 3 ayda olacak işler değil. Herkes sabırlı ve hoşgörülü olmalı. Bunu rica ediyorum. Bu tip konuşmalarla futbol iyi bir yere gitmez! Hepimiz dikkatli olacağız ve marka değerini yukarıya çıkaracağız" dedi.

"BARCELONA BAŞKANI DİYOR Kİ..."

Türk futbolu olarak oyuncu yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan TFF Başkanı Büyükekşi, "Barcelona Başkanı Joan Laporta diyor ki; "Biz oyuncu yetiştiririz, Altın Top ödülü alır. Real Madrid ise o oyuncuları transfer eder." Biz Türk futbolu olarak oyuncu yetiştirmeliyiz. Oyuncu havuzumu geliştirmeliyiz. Kulüplerimiz, Ajax gibi her yıl A Takım'a en az 2 genç oyuncu vermeli. 85 milyon nüfusumuz var. Çok değerli oyuncular çıkacaktır. Yeter ki helva yapmayı bilelim" ifadelerini kullandı.