Galatasaray'da Sergio Oliveira'dan dikkat çeken paylaşım!
Süper Lig'de Galatasaray, kendi sahasında ağırladığı Alanyaspor ile 2-2 beraber kalmıştı. Sarı-kırmızılıların Portekizli yıldızı Sergio Oliveira, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda cuma günü deplasmanda karşılaşacakları Fatih Karagümrük mücadelesini işaret etti.
Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Sergio Oliveira flaş bir paylaşımda bulundu.
Oliveira sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cuma günü yeniden başlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Yıldız oyuncu ayrıca, "Hayal kurmaktan korkmayın" ifadesini kullandı.
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