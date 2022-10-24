Galatasaray'da Sergio Oliveira'dan dikkat çeken paylaşım!

Süper Lig'de Galatasaray, kendi sahasında ağırladığı Alanyaspor ile 2-2 beraber kalmıştı. Sarı-kırmızılıların Portekizli yıldızı Sergio Oliveira, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda cuma günü deplasmanda karşılaşacakları Fatih Karagümrük mücadelesini işaret etti.

cumhuriyet.com.tr
24 Ekim 2022 Pazartesi, 21:22
Galatasaray'da Sergio Oliveira'dan dikkat çeken paylaşım!
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Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Sergio Oliveira flaş bir paylaşımda bulundu.

Oliveira sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cuma günü yeniden başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yıldız oyuncu ayrıca, "Hayal kurmaktan korkmayın" ifadesini kullandı.


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