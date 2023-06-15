Galatasaraylı futbolcu Olimpiu Morutan'a bir İtalyan talip daha!

Geçen sezon İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) ekibi Pisa'nın Galatasaray'dan kiraladığı Rumen futbolcu Olimipu Morutan'a Salernitana'nın talip olduğu ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.06.2023 - 16:16
Galatasaraylı futbolcu Olimpiu Morutan'a bir İtalyan talip daha!
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Galatasaray'ın geçen sezon Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan'ın İtalya'daki talipleri artıyor.

Pisa'da başarılı bir grafik çizen Rumen futbolcunun adı daha önce Serie A ekiplerinden Atalanta ile anılmıştı. Atalanta'nın ardından bu kez de Salernitana'nın 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.

Olimpiu Morutan

MENAJERİ DE DOĞRULADI

İtalyan Tutto Salernitana'da yer alan haberde, Morutan için Serie B'de geçen sezonun en ilginç oyuncularından biri olduğu kaydedildi. Öte yandan Morutan'ın menajeri Ioan Becali'nin de Salernitana'nın oyuncusuna olan ilgisini doğruladığı bilgisi paylaşıldı.

24 yaşındaki Morutan'ın Galatasaray'la sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Geçen yılı kiralık olarak Serie B ekibi Pisa'da geçiren Morutan, İtalyan ekibinde 36 maçta süre aldı ve 6 gol, 8 asistlik performans ortaya koydu.


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