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Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey'e Fransa'dan müjde

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın futbolcusu Sacha Boey, Fransa U21 Milli Futbol Takımı'na davet edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2023 - 16:32
Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey'e Fransa'dan müjde
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Galatasaray'da başarılı bir sezon geçiren Sacha Boey, Fransa'dan beklediği daveti aldı.

Sporx'in haberine göre, daha önce Kamerun'dan milli davet alan Boey, Fransa'nın U21 kadrosuna dahil edildi.

U21 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI'NA GİDECEK

Başarılı futbolcu, Fransa'nın U21 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda yer aldı.

Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası, Gürcistan ve Romanya'nın ev sahipliğinde 21 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.


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