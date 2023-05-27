Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey'e rekor teklif!

Yayınlanma: 27.05.2023 - 09:42

Güncelleme: 27.05.2023 - 09:42

Galatasaray’da bu sezon gösterdiği performansla Avrupa’nın birçok kulübünün transfer listesine giren Sacha Boey’in talipleri artıyor.

Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur’un hafta içinde İngiltere’de yaptığı görüşmelerde Arsenal’in, 22 yaşındaki sağ bek için 17 milyon Avro’luk teklif sunduğu ortaya çıktı. Bir diğer İngiliz ekibi Brighton’ın ise Timur’a, Boey’i 18.5 milyon Avro’luk peşin bonservis ödemesiyle transfer etme talebini ilettiği kaydedildi.

SACHA BOEY İÇİN İSTENEN ÜCRET

Timur’un ise iki kulübe de 25 milyon Avro civarında bir rakama sıcak baktığını ilettiği öğrenildi. Bu arada Boey, yeni bir menajerlik şirketiyle anlaştı.