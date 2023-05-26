Tahkim Kurulu'ndan Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'ya kötü haber!

Yayınlanma: 26.05.2023 - 16:58

Güncelleme: 26.05.2023 - 16:58

Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a kötü haber geldi.

Kurul, İstanbulspor maçında kırmızı kart gören sarı-kırmızılıların İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'ya verilen 2 maçlık men cezasını onadı.

ŞAMPİYONLUK MAÇINI KAÇIRACAK

Sivasspor maçında oynayamayan Zaniolo, cezası nedeniyle MKE Ankaragücü maçını da kaçıracak. 23 yaşındaki futbolcu, 37. haftadaki Fenerbahçe derbisinde ise sahada olabilecek.

İşte Tahkim Kurulu'nun açıklaması:

"Galatasaray A.Ş.'nin futbolcusu Nicolo Zaniolo'nun, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ilecezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."