Galatasaraylı futbolcu Victor Nelsson'un talipleri artıyor

Yayınlanma: 27.05.2023 - 10:23

Güncelleme: 27.05.2023 - 10:23

Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Victor Nelsson için talipler giderek artıyor.

Milliyet'in haberine göre, Tottenham'ın radarında olan Danimarkalı savunma oyuncusu için Almanya ve İtalya'dan da talipler çıktığı öğrenildi.

25 MİLYON EURO'LUK SERBEST KALMA MADDESİ

24 yaşındaki savunma oyuncusunun adı önceki yaz transfer döneminde İspanya'dan da Sevilla ile anılmıştı.

Victor Nelsson'un sözleşmesinde 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor.