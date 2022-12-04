Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün'e Süper Lig'den sürpriz talip
Galatasaray'dan ayrılmak istediği ileri sürülen genç futbolcu Yunus Akgün'ün talipleri giderek artıyor. İddiaya göre Trabzonspor, milli futbolcu için devreye girdi.
Geçen sezon Adana Demirspor’da iyi bir sezon geçiren Yunus Akgün, Galatasaray’a döndü ancak hayal kırıklığı yaşadı. Son haftalarda yedek kalan ve performansı tartışılmaya başlanan Yunus için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray'da henüz sözleşme görüşmelerinin tamamlanmadığı Yunus Akgün için Trabzonspor'un devreye girdiği ileri sürüldü.
YUNUS AKGÜN İÇİN TRABZONSPOR İDDİASI
Son haftalarda kulübeye çekilen 22 yaşındaki oyuncunun, devre arasında Galatasaray’dan ayrılmak istediği iddia edildi. Karadeniz Gazetesi'ne göre, Yunus için ilk ciddi teklif Trabzonspor’dan geldi.
Haberde, Yunus Akgün’ün menajeri ile bordo-mavili kulübün yetkili isimlerinin İstanbul’da bir sohbet toplantısı yaptığı belirtildi. Bu toplantıda Yunus’un sözleşme şartlarının konuşulduğu iddia edildi.
Genç oyuncu bu sezon Galatasaray’da toplam 11 maça çıktı ve 1 asist yaptı.
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