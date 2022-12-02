Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'den Wanda Nara haberlerine sert tepki
Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, Wanda Nara ile ilişkileri hakkında çıkan haberlere sert tepki gösterdi. Icardi, Arjantin medyasına yönelik yaptığı açıklamada, "Adımı sürekli dedikodulara karıştırıyorsun. Neler yaşandığı hakkında hiçbir fikriniz yok" ifadelerini kullandı.
Galatasaraylı Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile bir kez daha ayrılmaları sonrası hakkında konuşan Arjantinli magazin yorumcusu Angel de Brito'ya açıklamalarda bulundu.
Mauro Icardi, "Hakkımda saçmasapan şeyler söylemeyi bırak. Adımı sürekli dedikodulara karıştırıyorsun. Neler yaşandığı hakkında hiçbir fikriniz yok" dedi.
ICARDI'DEN ARJANTİN MEDYASINA TEPKİ
Arjantinli yıldız, "Eğer başınıza kötü bir şey gelirse ve kötü zamanlar geçirirseniz, medyanın yalanlarla dolu sirkinin kucağına düşüyorsunuz. Wanda'nın cuma günü seyahat edememesinin arkasında ailevi bir durum söz konusuydu. Bunu medyaya açıklayamayız. Benim hakkında konuşacaksanız, daha sağlam bilgiler elinizde olsun. Böylece sadece dedikodular üstünden konuşmamış olursunuz" dedi.
"Bana karşı çok ciddi suçlamalar getiriyorsunuz" diyerek sözlerini sürdüren Icardi, "Televizyona çıkıp hakkımda safsatalar anlatıyorsun. Bu nedenle sana cevap veriyorum. Hakkımda hiçbir şey bilmiyorsun" sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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