Galatasaraylı futbolcular, kalan 4 karşılaşma için parolayı 3 puan olarak belirledi: ‘Her maçımız final’

Yayınlanma: 10.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 10.05.2023 - 09:13

Karagümrük ve Beşiktaş karşısındaki puan kayıplarını Başakşehir’i yenerek telafi eden Galatasaraylı oyuncular, kalan her 90 dakikayı ayrı ayrı final olarak değerlendiriyor. Futbolcuların kendi aralarında yaptıkları konuşmada, “Daha önümüzde yolumuz var. Kazanmaya devam etmeliyiz. Rahatlamak ve rehavet yok, aynı konsantrasyonla devam” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk ve ekibi de Başakşehir galibiyetinin ardından oyuncularına teşekkür ederken sadece İstanbulspor’la oynayacakları maça odaklanmalarını istedi.

ICARDI FIRTINASI

Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Icardi, golleriyle takımına hayat veriyor. Süper Lig’de 15 gol atan tecrübeli forvet, Galatasaray formasıyla son 5 yılda fileleri en çok havalandıran futbolcu olmayı başardı.

16 maç sonra sahaya 11’de çıkan sol bek Kazımcan’ın performansı teknik heyetten tam not aldı. Genç futbolcu, kalan maçlarda formayı kaptırmayacağını ispatladı. Sarı kart cezalısı Boey’in yerine İstanbulspor maçında Dubois forma giyecek. Karagümrük ve Beşiktaş karşısındaki hatalarıyla dikkat çeken Muslera, Başakşehir maçındaki performansıyla alkış aldı. Uruguaylı eldiven, yaptığı 4 kritik kurtarışla kalesini gole kapatmayı başardı. Aslan 3 maç sonra gol yemeden sahadan ayrıldı.