Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Sabri Sarıoğlu'nun peşinde!

Yayınlanma: 01.11.2023 - 13:02

Güncelleme: 01.11.2023 - 13:03

Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Galatasaray'ın sembol isimleriyle yarış halinde.

SABRİ SARIOĞLU'NU YAKALAYACAK

Tecrübeli eldiven, 475 kez sarı-kırmızılı formayı terletti. Kulüp tarihinde en çok forma giyen 5. oyuncu olan Muslera, 4 maç daha oynaması halinde 479 kez görev yapan Sabri Sarıoğlu'nu da yakalamış olacak.

Muslera, bu sezon ise 19 maçta kaleyi korudu.