Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Sabri Sarıoğlu'nun peşinde!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, 4 maç daha sarı-kırmızılı formayı giymesi halinde kulübün efsanesi Sabri Sarıoğlu'nu yakalayacak.
Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Galatasaray'ın sembol isimleriyle yarış halinde.
SABRİ SARIOĞLU'NU YAKALAYACAK
Tecrübeli eldiven, 475 kez sarı-kırmızılı formayı terletti. Kulüp tarihinde en çok forma giyen 5. oyuncu olan Muslera, 4 maç daha oynaması halinde 479 kez görev yapan Sabri Sarıoğlu'nu da yakalamış olacak.
Muslera, bu sezon ise 19 maçta kaleyi korudu.
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